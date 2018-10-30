مؤتمر قبلي لـ"خولان الطيال" يؤكد دعمه للشرعية والتحالف

أكدت قبائل #خولان_الطيال، إثر مؤتمر جمعها، أنها جزء من النسيج الاجتماعي اليمني وداعم رئيسي لسلطات الدولة.



وجدد المؤتمرون من قبائل خولان، التأييد والمساندة لكل الجهود الوطنية التي تبذلها القيادة الشرعية بقيادة عبدربه منصور هادي.



وثمّن مؤتمر #قبائل_خولان "بطولات وتضحيات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية"، مطالبين كل أبناء القبيلة وجميع القبائل اليمنية والقوى والأحزاب السياسية لبذل المزيد من التكاتف وتغليب مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات المناطقية والحزبية.



من جانبه، قال عبدالقوي الشريف، محافظ صنعاء وشيخ قبيلة بني ظبيان إحدى قبائل خولان، إن موقف تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية مع اليمن "تاريخي وعروبي".



وشكر ظبيان التحالف على دعمه الشعب اليمني وتقديمه التضحيات من أجله، مضيفاً: "مواقف التحالف التاريخية لن ينساها اليمنيون".



وشدد على أن "اليمن هو العمق الاستراتيجي للجزيرة العربية"، موجهاً رسالة للحوثيين أن "صنعاء ستعود للحضن اليمني.. أقول للحوثيين: لا بد من صنعاء وإن طال السفر".