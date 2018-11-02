التحالف: أحبطنا مخططا إرهابيا للحوثي باستهداف "الديلم"

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن العملية التي استهدفت قاعدة الديلم في مطار صنعاء فجر الجمعة، أحبطت مخططا إرهابيا للميليشيات الحوثية.



وأكد المالكي، الجمعة، أن العملية التي تم تنفيذها بكل دقة، دمرت 8 أهداف رئيسية للصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، بعد رصد استخبارات عن تحضيرات حوثية لهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية.



وقال إن من بين الأهداف المدمرة موقعا للتدريب على إطلاق الصواريخ الباليستية، كاشفا عن محاولة الحوثيين استخدام مسجد لحماية هذا الموقع.



وأشار إلى تدمير موقع لإدارة عمليات الحوثيين، فضلا عن مخازن تحت الأرض للطائرات بدون طيار.



وأكد المالكي كذلك تدمير ورش تستخدم لتركيب معدات عسكرية في قاعدة الديلم.



وأوضح أن الاستخبارات رصدت، الثلاثاء، تحركات مشبوهة للحوثيين في القاعدة الكائنة في مطار صنعاء.



وشدد على استمرار رصد ومراقبة تحركات قيادات الحوثيين، موضحا أنهم يتحركون حاليا تحت غطاء من المدنيين.



وأعلن أنه لولا الدعم الإيراني لما استمرت الميليشيات الحوثية في هجماتها، مؤكدا أن الطائرات بدون طيار في أيدي الحوثيين هي إيرانية الصنع.



وكشف أن عملية قصف الحوثيين في الديلم حاولت ألا تؤثر في حركة الملاحة الجوية المتجهة إلى مطار صنعاء، وكذلك راعت الحفاظ على مدارج القسم المدني من المطار.



وقال إن حركة الملاحة الجوية في مطار صنعاء ستستأنف خلال 48 ساعة للمساعدة على وصول مواد الإغاثة.



وأشار المتحدث إلى أن الميليشيات الحوثية دأبت على استخدام الصواريخ الباليستية في تهديد المدن السعودية مثل الطائف ومكة المكرمة، منوها بهجوم سابق للحوثيين بطائرات بدون طيار على مطار أبها.



وقال إن إيران تستخدم الميليشيات الحوثية لتجريب صواريخها، وكذلك طائراتها بدون طيار مثل أبابيل، وهي أنواع لم تكن متاحة للجيش اليمني قبل استيلاء الحوثيين على مناطق من البلاد.