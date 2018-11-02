التحالف يعترض باليستيا أطلقه "الحوثي" على نجران

اعترضت قوات #التحالف صاروخاً باليستياً أطلقته #الميليشيات_الحوثية على #نجران، ودمرته دون أن تحدث أي إصابات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن، تركي المالكي، بأنه في تمام الساعة السادسة وسبع عشرة دقيقة (06:17) الجمعة، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة #صعدة باتجاه أراضي المملكة.

وتمكنت قوات الدفاع الجوي من اعتراض وتدمير الصاروخ داخل الأراضي اليمنية، الذي أطلق لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في منطقة نجران، ولم ينتج عن اعتراض وتدمير الصاروخ أي إصابات.

وأكد المتحدث أن هذه الأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية يثبت تورط النظام الإيراني ودعمه لهذه الميليشيات الإرهابية، ويؤكد تعنت وتحدي هذه الميليشيات للقرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن، واستمرارها في تهديد أمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي، وإصرارها على مخالفة القانون الدولي الإنساني.

وبلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة حتى الآن (206) صواريخ، تسببت في استشهاد (112) مدنياً من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات.