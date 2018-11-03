الحديدة.. توغل في الأحياء الجنوبية وتقدم في الشرقية

نجح الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، في اختراق دفاعات ميليشيات الحوثي والتوغل في الأحياء الجنوبية لمدينة الحديدة وصولاً إلى مشارف جامعة الحديدة.

وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الشرعية تقدمت في محيط منصة العروض بعد معارك عنيفة، مشيرة إلى أن قوات الشرعية تتقدم أيضاً في الأحياء الشرقية للحديدة.

من جهة أخرى، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لإنهاء الحرب في اليمن، محذراً من استمرار القتال وداعياً للحل السياسي.

وانضم غوتيريس الجمعة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا في الدعوة لمشاورات سلام بـ"نية طيبة" ودون شروط مسبقة.

في المقابل، أبدى تحالف دعم الشرعية في اليمن، ومجلس التعاون الخليجي، تجاوبهما مع تلك الدعوة لوقف الحرب.

وكرر التحالف تأييده للحل السياسي للأزمة اليمنية، خلال مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، مساء الجمعة في الرياض، على الرغم من أن كافة الإثباتات تؤكد جنوح الميليشيات إلى الحرب.

من جانبه، أعرب أمين عام مجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، مساء الجمعة، عن أمله في استئناف مشاورات السلام، وذلك خلال اتصال مع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس.

كما أكد الزياني حرص مجلس التعاون الخليجي على وقف نزيف الدم، معرباً عن أمله في تجاوب الحوثيين، باتجاه إعادة بناء موقفهم بناء على المصالح العليا لليمن وشعبه، في إشارة واضحة إلى استمرار اصطفاف الحوثيين مع المشروع الإيراني في المنطقة العربية.