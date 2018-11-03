صعدة.. الجيش يسيطر على مثلث مران وقرى مجاورة

سيطر الجيش اليمني، السبت، بدعم من التحالف، على مثلث مران وقرى كانت تخضع للحوثيين في صعدة، وفق مراسل "العربية".

من جهته، أكد قائد لواء العروبة، اللواء عبدالكريم السدعي، لـ"العربية "، أن قواته نجحت في التقدم إلى مران والسيطرة على مثلث مران، وكذلك على قرية مروي وقرى مجاورة لها، بعد معارك عنيفة خاضتها مع الميليشيات منذ الجمعة.

وأفاد السدعي بأن قواته اقتربت من قبر حسين بدر الدين الحوثي، ولم يتبق سوى مسافة 3 كيلومترات، بعد أن حررت عددا من المرتفعات ومناطق تتجاوز مساحتها 40 كيلومتراً.

وكان طيران التحالف قد ساند الجيش اليمني أثناء تقدمه العسكري، بعد استهداف تعزيزات الانقلابيين القادمة من مران لمساندة عناصرهم في الجبهات.