الجيش الوطني بدعم من التحالف يسيطر على مثلث مران بصعدة

قال قائد عسكري يمني في صعدة إن الجيش الوطني بدعم من التحالف سيطر على مثلث مران وقرى كانت تخضع لسيطرة الحوثيين، مشيراً إلى أن الجيش يقترب من ضريح حسين بدر الدين الحوثي في جبال مران، مؤكداً أن قوات الجيش حققت أيضاً تقدماً ميدانياً وسيطرت على ما يقارب من 20 قرية وعدد من المرتفعات والسهول في مناطق مديرية الملاحيط.



فقوات الجيش الوطني تواصل تقدمها في منطقة مران معقل زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.



قائد لواء العروبة اللواء عبدالكريم السدعي قال إن الجيش اقترب من ضريح حسين الحوثي ولم يتبق سوى مسافة 3 كيلومترات، بعد أن حرر عدداً من المرتفعات ومناطق تتجاوز مساحتها 40 كيلومتراً.



يأتي ذلك ضمن عملية عسكرية كبيرة ينفذها الجيش الوطني في محور صعدة للتقدم نحو أكثر من 5 مديريات في المحافظة، وتقرر حسم المعركة مع الميليشيات في معقلها الرئيس.



العملية تشمل مديريات حيدان ومران وشذى والظاهر والملاحيط وضحيان.



مصادر ميدانية قالت إن قوات الجيش تتقدم من 11 محوراً في صعدة وبمشاركة اأكثر من 10 ألوية عسكرية، هي لواء العاصفة ولواء القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في خطوة تعد الأولى من نوعها في صعدة منذ بداية المعارك فيها.



المصادر أكدت أن المعارك على أشدها، وسط تقدم قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات ومقاتلات التحالف، فيما تتلقى ميليشيات الحوثي انكسارات ميدانية، كم تؤكد ذلك قيادات عسكرية يمنية.