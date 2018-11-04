معارك عنيفة بمدينة الصالح القريبة من ميناء الحديدة

وأفاد موفد قناة "العربية" إلى الحديدة، الأحد، بأن اللواء الثاني عمالقة التابع للجيش اليمني، يخوض معارك عنيفة في مدينة الصالح التي تبعد عن ميناء الحديدة نحو 3 كيلومترات.

ويؤكد الجيش على مواصلة العملية حتى تطهير المدينة والميناء من عناصر الميليشيات الحوثية الانقلابية. هذا وتواصل قوات الشرعية الدفع بتعزيزات إلى الحديدة تتضمن وحدات الاقتحامات والمدفعية والقناصة ومكافحة القناصة مزودة بأسلحة متطورة.

من جانبه، أعلن قائد محور الحديدة في اليمن العميد عبدالرحمن صالح المحرمي، أن القوات الحكومية تجاوزت في معاركها التي تشنها ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران منطقة كيلو 16، ووصلت إلى مدينة الصالح شرق المحافظة.



وأطلع العميد المحرمي، الرئيس عبدربه منصور هادي على تطورات المعارك في الحديدة في ثاني أيام العملية العسكرية لاستعادة مدينة وميناء الحديدة الاستراتيجي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.



وقال قائد المحور إن العمليات العسكرية في محور الحديدة مستمرة حتى تحقيق النصر باستكمال تحرير مدينة الحديدة من الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

وأكد المحرمي أن قوات الجيش تحقق انتصارات عظيمة وسط انهيارات كبيرة في صفوف الانقلابيين الحوثيين وهزائم متتالية تتكبدها.



وفي السياق، قالت ألوية العمالقة، التابعة للجيش الوطني، إن قواتها فرضت سيطرتها على شارع الخمسين، وامتدت السيطرة إلى دوار "يمن موبايل" القريب من صوامع ومطاحن البحر الأحمر، وهو التقاطع الذي يفصل بين شارع الخمسين وخط كيلو 16 الاستراتيجي.

وذكر بيان للألوية أن المدخل الجنوبي لمدينة الحديدة انطلاقًا من حي منظر يشهد هو الآخر اشتباكات عنيفة تقهقرت فيها الميليشيات الانقلابية وتكبدت خسائر فادحة.

