حرب شوارع في الحديدة

لليوم الثالث على التوالي اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني و #ميليشيات_الحوثي في الأحياء الجنوبية و الشرقية لمدينة #الحديدة .

الجيش الوطني سيطر على مواقع هامة للحوثيين في عدة تقاطعات منها دوار مطاحن البحر الأحمر دواري شركة يمن موبايل للاتصالات وأحياء الربصاء و سبعة يوليو ومدينتي الصالح وامين مقبل السكنيتين على امتداد شارع الخمسين.

شارع الخمسين الذي سيطر عليه الجيش الوطني يمثل شريان إمداد حيوي للميليشيات من الجهة الشمالية الشرقية إلى الأحياء الداخلية للمدينة.

مصادر ميدانية تتحدث عن حرب شوارع تدور في هذه المناطق وسط تقدم الجيش الوطني بمشاركة مروحيات الاباتشي التي استهدفت مواقع الميليشيات في الأحياء الداخلية للمدينة، فيما يواصل الجيش تقدمه نحو الشمال للسيطرة على بقية مداخل المدينة.

ويتجنب الجيش التوغل في الأحياء الداخلية للمدينة حفاظا على أرواح المدنيين فيما الميليشيات تستخدم المدنيين كدروع بشرية واتخذت من المباني السكنية المرتفعة والمنشآت التجارية و الاقتصادية مواقع عسكرية إضافة إلى زرع حقول الغام ونشر مئات القناصة على المباني لإبطاء تقدم الجيش.