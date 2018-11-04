معارك الحديدة.. مقتل 15 من الميليشيات بينهم قيادي حوثي

لقي القيادي الحوثي عبدالله المحطوري مصرعه، الأحد، مع 15 عنصراً من عناصر الميليشيات في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، وذلك خلال مواجهات مع الجيش الوطني اليمني.

يأتي ذلك فيما واصلت قوات الشرعية تقدمها من الجهة الشرقية لمدينة الحديدة وتقدمت من خط كيلو 16 وسيطرت على عدد من مواقع الميليشيات بعد أن كبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وكان الجيش الوطني قد أعلن في وقت سابق أن قواته سيطرت على شارع الخمسين شمال شرق مدينة الحديدة بعد معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن سيطرة قواته امتدت إلى دوار شركة "يمن موبايل" الذي يفصل بين شارع الخمسين وخط كيلو 16 الاستراتيجي الذي يعتبر الشريان الرئيسي لمدينة الحديدة.

وأضاف المركز أن قوات العمالقة تخوض اشتباكات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية في مدخل المدينة الجنوبي، وأن العملية مستمرة بدعم وإسناد من قوات التحالف في عدة محاور في الحديدة حتى يتم تطهيرها من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

