ميليشيا الحوثي نفذت حملة اختطافات للشباب في مدينة ذمار

اختطفت ميليشيا الحوثي عدداً من الشبان من بعض أحياء مدينة ذمار.



وأفادت مصادر محلية لوكالة "خبر" أن ميليشيات الحوثي على متن عدد من العربات العسكرية جالت في شوارع وأحياء مدينة #ذمار وشرعت باختطاف الشباب من بعض الأحياء السكنية.



وأضافت المصادر أن مسلحي الميليشيات اختطفوا مجموعة من الشباب وبالتحديد في شارع المعارض وبعض حارات المدينة.

وبينت المصادر أن المختطفين كانوا يحاربون في صفوف الميليشيات منذ أشهر، ولكنهم تركوا المشاركة، إلا أن تفاجؤوا اليوم بأطقم الميليشيا تأخذهم لإجبارهم على العودة إلى الجبهات للقتال في صفوفها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني منه #الميليشيات_الحوثية المدعومة من #إيران نقصا حادا في مخزونها البشري جراء تكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بجبهة الساحل الغربي.