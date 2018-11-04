نائب بريطاني: الحوثيون أكبر تهديد على الأرض

اتهم النائب البريطاني عن حزب العمال، غراهام جونز، الذي يرأس لجان مجلس العموم حول ضوابط تصدير الأسلحة، ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، بالتسبب بالأزمة الإنسانية في اليمن.

ووضع جونز اللوم بكل ما يحدث في اليمن على عاتق الحوثيين مشبهاً هجماتهم الصاروخية على أهداف سعودية بهجمات النازيين ضد بريطانيا في الحرب العالمية الثانية، واصفاً مواجهة السعودية لأكثر من 200 صاروخ إيراني باليستي بالقضية الخطيرة، وذلك خلال تصريحاته لشبكة "بي بي سي BBC" حول القضايا البيئية باليمن.

واعتبر النائب البريطاني من حزب العمال أن جماعة الحوثي المسلحة تسليحاً جيداً، بحسب تعبيره، تمثل أكبر تهديد على كوكب الأرض بالطريقة التي يحاولون بها السيطرة على الحكومة اليمنية بعيداً عن الأمور البيئية.

وتابع: "لقد واجهنا حوالي 1300 صاروخ من طراز V2 أطلقت على المملكة المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية. والسعوديون واجهوا أكثر من 200 صاروخ باليستي طويل المدى، صناعة إيرانية"، واصفاً الأمر بـ"الخطير".

كما أضاف: "إذا قرأت القرار الجماعي لسفراء الأمم المتحدة الخاص بدعم حكومة (الرئيس عبدربه منصور) هادي، فلن يكون من الصعب التوصل إلى استنتاج مفاده أن الطريقة التي سنجد بها السلام والأمن هي وقف تقدم الحوثيين إلى المناطق القبلية الأخرى والقمع والظلم الذي يرافق ذلك".