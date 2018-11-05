الحديدة.. مستشفى 22 مايو بقبضة الشرعية وحرب شوارع لملاحقة الحوثي

سيطر الجيش اليمني، الاثنين، على مستشفى 22 مايو، فيما تدور حرب شوارع في حي 7 يوليو لملاحقة الميليشيات الانقلابية بالحديدة.

يأتي ذلك فيما أعلنت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، في وقت سابق الاثنين، سيطرتها على صوامع ومطاحن البحر الأحمر وجولة الشحاري شرق الحديدة وطردها ميليشيات الحوثي من المنطقة.

وكان موقع وزارة الدفاع اليمنية قد ذكر، الأحد، أن قوات الجيش الوطني من ألوية العمالقة والقوات التهامية خاضت معارك ضارية ضد الانقلابيين، وواصلت تقدمها الميداني متجاوزة منطقة الكيلو 16، ووصلت إلى مدينة الصالح شرق مدينة الحديدة.

كما أحكمت قوات الجيش سيطرتها على دوار "يمن موبايل" القريب من صوامع ومطاحن البحر الأحمر، واستعادت السيطرة على كلية الهندسة.

كذلك خاضت معارك ضارية ضد الميليشيات الحوثية على المدخل الجنوبي لمدينة الحديدة بعد عملية هجومية انطلقت من حي المنظر.

وتواصل قوات الجيش خوض معارك ضارية في عدة محاور مع الانقلابيين وسط استمرار تقدمها الميداني، وانهيارات كبيرة تشهدها صفوف الحوثيين.

وتكبدت الميليشيات، بحسب المصادر، عشرات القتلى والجرحى في صفوف مقاتليها علاوة على تدمير الكثير من المعدات القتالية التابعة لها.