اليمن.. آخر التطورات الميدانية بالضالع وحجة والبيضاء

بالتزامن مع معركة تحرير مدينة الحديدة من ميليشيات الحوثي، والتي بدأت الخميس الماضي، أشتعل القتال ضد الميليشيات في عدة جبهات أخرى وتحديداً في محافظات الضالع وحجة والبيضاء، قُتل وجُرح خلالها العشرات من عناصر الميليشيات وتم درحها من مواقع ومواقع استراتيجية وتحديداً في جبهات مريس الضالع، والملاجم في البيضاء، كما تم استعادة كميات من الأسلحة.

جبهة مريس شمال الضالع

ففي جبهة مريس شمال محافظة الضال، وصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة، فجر الاثنين، إلى المشارف الجنوبية لمدينة دمت بعد هجوم واسع من 3 محاور لتحرير مدينة دمن، تمكنت خلالها من استعادة السيطرة على مرتفعات الرحبة، ورمة، والمعصر، وجبل ناصه الاستراتايجي، الذي يقع عند ملتقى 4 محافظات وهي الضالع والبيضاء وتعز وإب ويطل مباشرة على مدينة دمت.

مصادر ميدانية أكدت أن الجيش استعاد السيطرة أيضاً على جبل التهامي ومنطقة نجد القرين والعرفاف وبيت اليزيدي، وصولاً إلى منطقة الحقب التي تبعد عن المدخل الجنوبي لمدينة دمت مسافة كيلو متر تقريباً.

وقالت المصادر أن المعارك أسفرت عن تصفية جميع قناصة الميليشيات في تلك المناطق، إضافة إلى مقتل وجرح نحو 50 عنصراً واستعادة آليات عسكرية وأسلحة.

جبهة حرض حيران بمحافظة حجة

وفي محافظة حجة الحدودية شمال غرب اليمن، قطعت قوات الجيش الوطني الطريق الإسفلتي الرابط بين منطقة مثلث عاهم ومدينة حرض خلال هجوم شنه فجر الإثنين.

الهجوم أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، بينهم مشرف مديرية مستبأ المجاورة المكنى "أبو أفضل"، كما وقع عدد من العناصر أسرى بيد قوات الجيش.

متحدث باسم المنطقة العسكرية الخامسة قال إن قوات الجيش سيطرت أيضاً على منطقتي مورية والقفل القريبتين من مثلث عاهم في مديرية حرض، وباتت مدينة حرض معزولة تماماً بعد السيطرة على جميع الطرق المؤدية إليها.

وبالتزامن قُتل العشرات من عناصر الميليشيات بغارات لطائرات التحالف استهدفت تجمعاً لهم تم رصده في قرية "المقاطعة" عن الأطراف الشرقية لمديرية حيران المجاورة، كما دمرت عربة "بي ام بي" في ذات الموقع.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش والتحالف دكت بعدة قذائف مواقع تمركز المليشيا في محيط قرية العوجاء ومزارعها غرب مستبأ، مؤكداً إلحاق خسائر جسيمة في صفوف الميليشيات.

جبهة الملاجم بمحافظة البيضاء

وفي البيضاء وسط اليمن، واصل الجيش الوطني تقدمه لليوم الثالث في جبهة الملاجم حيث تمكن من تحرير مواقع جديدة أهمها سلسلة "جبال البياض"، وسط انهيار وتراجع عناصر الميليشيات ومقتل وجرح العشرات منهم.

وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش، مسنودة بطائرات التحالف، دحرت الميليشيات بعدد من المرتفعات من بينها النقطة الوقائية، وهي أعلى قمة في جبال البياض. هذا إضافة إلى مواقع شعاب الخدرة، والتباب السود، والنهود، وسايلة الوهبية ووادي القرض.