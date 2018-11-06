انفجار مستودع أسلحة للحوثي قرب الحديدة

أفاد مراسل "العربية"، صباح الثلاثاء، أن انفجاراً وقع في مستودع للأسلحة تابع لميليشيات الحوثي قرب الحديدة اليمنية.

وضيّقت قوات الجيش اليمني الخناق على الميليشيات الحوثية في مدينة الحديدة الساحلية، بعد أن طوقت المدينة من الجهات الجنوبية والجنوبية الغربية والشرقية، ولم تترك لها سوى المنفذ الشمالي للفرار.

وأكد الجيش الوطني أن قوات الشرعية باتت على مشارف ميناء الحديدة ولم يعد يفصلها عنه سوى نحو 5 كيلومترات، مضيفاً أن العشرات من عناصر الميليشيات سلموا أنفسهم وألقوا أسلحتهم.

فموقع تلو آخر تخسره الميليشيات الحوثية في الحديدة على وقع العملية العسكرية الشاملة التي تشنها قوات الجيش الوطني والمقاومة منذ عدة أيام للسيطرة على المدينة.

قوات الشرعية وبعد سيطرتها على المدخل الشرقي للمدينة، تقدمت في شارع الخمسين باتجاه مستشفى 22 مايو وسط تراجع للميلشيات باتجاه أحياء وسط الحديدة للاحتماء بالمناطق السكنية والمدنيين.

يأتي ذلك فيما أعلنت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، في وقت سابق الاثنين، سيطرتها على صوامع ومطاحن البحر الأحمر وجولة الشحاري شرق الحديدة وطردها ميليشيات الحوثي من المنطقة.

كما نفذت قوات الجيش والمقاومة عملية التفاف من الجهة الشمالية الشرقية، حيث تحاول التقدم للسيطرة على خط الشام الرابط بين الحديدة وحجة وقطع أهم خطوط إمداد للميليشيات، خاصة بعد أن قطع الجيش الطريق الرابط بين مثلث عاهم وحرض بمحافظة حجة.