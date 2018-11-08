حرب شوارع في الحديدة.. والجيش اليمني يواصل تقدمه

تواصل قوات الجيش اليمني في جبهة الساحل الغربي، تقدمها على نحو متسارع في مدينة الحديدة، وسط معارك ضارية تكبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة.



وفي هذا السياق، أوضح قائد السرية الخامسة في اللواء الأول، نظمي المطرقي، مساء الأربعاء أن قوات الجيش توغلت في مدينة الحديدة، وتمكنت من السيطرة على عدد من الأحياء بفضل عملية التفاف ناجحة من الجهة الجنوبية.

ولفت إلى أن قوات الجيش أصبحت على بعد كيلومترين من خط الإمداد الوحيد المتبقي للمليشيات.

وأضاف أن الميليشيات تعيش حالة من الهلع الكبير، ترافقت مع فرار لعناصرها.

إلى ذلك، كشف أن المعارك تحولت إلى حرب شوارع، بعد أن تمركزت الميليشيات داخل الأحياء، مؤكدا أن معركة استعادة الحديدة أصبحت محسومة وتحريرها مسألة وقت.







