الولايات المتحدة تبحث إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب

أفادت مصادر أميركية مطلعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب تبحث تصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية.

وتندرج الخطة ضمن إطار المساعي الأميركية لاتخاذ موقف صارم تجاه الجماعات المرتبطة بإيران في أنحاء الشرق الأوسط، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن هذه المصادر.

كما يمكن أن تفرض هذه الخطوة عزلة أكبر على الميليشيات الانقلابية، إلا أن هناك مخاوف من أن يدفع القرار الأميركي في حال تم اتخاذه من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، وفق تصريحات مسؤولين أميركيين.



وقال المسؤولون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن الإدارة نظرت في مجموعة من الإجراءات المحتملة لمعاقبة الحوثيين، ولم يتم اتخاذ القرار حتى الآن.

من جانبه، أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفثس، لم يعد يسعى لعقد محادثات سلام بين الأطراف المتحاربة بحلول نهاية الشهر الحالي، بل قبل نهاية العام.



ويحاول غريفثس، الذي سيطلع مجلس الأمن الدولي على أحدث تطورات الموقف في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، إنقاذ مشاورات السلام التي انهارت في أيلول/سبتمبر.