الجيش يتوجه نحو ميناء الحديدة مدعوماً بطيران التحالف

أطبقت قوات الجيش اليمني الحصار على الميليشيات الحوثية في مدينة الحديدة، وسط انهيار واسع في صفوف الجماعة وتقدم للجيش في الأحياء السكنية من ثلاث جهات.

هذا وتقدم الجيش اليمني في الحديدة يتزامن مع تجدد المعارك ضد الميليشيات في جبهات صعدة والضالع التي باتت أوضاعها الميدانية تشهد تعقيدات كبيرة بسبب تناقص مخزون مقاتليها وهروب المئات منهم إلى صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها.



وحققت قوات الشرعية اختراقات نوعية في انحاء مختلفة في مدينة الحديدة وفي جبهات صعدة والبيضاء والضالع.

وأكد المركز الإعلامي للجيش اليمني أن القوات تخوض مواحهات عنيفة ضد ميليشيا الحوثي في الاحياء الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية لمدينة الحديدة بعدما احكمت السيطرة على مستشفى 22 مايو المركزي تقدمت وحدات من الجيش الى مدينة صالح وحي 7 يوليو في الجهة الشمالية الشرقية للمدينة.

وتدور اشتباكات في شارع صنعاء حيث يحاول الجيش التقدم نحو الاجزاء الداخلية للمدينة تحت غطاء جوي من مروحيات الاباتشي.

وفي صعدة افادت مصادر محلية عن استعادة الجيش عدد المرتفعات في جبهة راجح ابرزها جبل الزهور بالتزامن مع استمرار تقدم الجيش في مران التابعة لميديرة حديان غرب المحافظة.