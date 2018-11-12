احتدام حرب الشوارع بالحديدة.. وميليشيا الحوثي تخسر 100 عنصر

في الحديدة, قُتل نحو مئة من ميليشيا الحوثي خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية في الحديدة.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية وطبية في مستشفيات الحديدة أن أكثر من 110 من ميليشيا الحوثي و32 من الجيش قُتلوا في المعارك في جبهات مختلفة من الحديدة إضافة إلى 7 مدنيين.

في الأثناء.. أحرز الجيش الوطني تقدما جديدا في مدينة الحديدة ، حيث اقتحم حي الربصة وسط معارك ضارية يخوضها مع ميليشيا الحوثي.



واكدت مصادر ميدانية ان الجيش تمكن من السيطرة على مدرسةِ النجاح وعددٍ من المباني المجاورة لهاK اضافة الى منزل الرئيس السابق علي صالح، واصبح يبتعد بضعةَ امتار عن مستشفى الثورة. كما سيطرت وحدةُ اقتحام خاصة عمارة عبدالنبي غرب مستشفى 22 مايو، وقتلت معظمَ عناصرِ الميليشيات الذين كانوا يتمركزون داخلها.

كما قصف طيران التحالف تجمعات للميليشيات في مناطق متفرقة كانت تحاول تعزيز عناصرها في المحور الشمالي الشرقي للمدينة.





