اشتعال معارك الحديدة وأسر قائد حوثي وأفراد كتيبته

أفادت مصادر عسكرية في مدينة الحديدة أن قوات الجيش الوطني أسرت القيادي الحوثي فيصل أبو الحسين، قائد إحدى كتائب الميليشيات التي تقاتل في الحديدة، وجميع أفراد الكتيبتة بعد مواجهات عنيفة تم خلالها محاصرتهم وإجبارهم على الاستسلام في الأحياء الجنوبية الغربية للمدينة.

مصادر ميدانية أكدت أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في صفوف ميليشيات الحوثي في مختلف محاور القتال، حيث تدور معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات، فيما واصل الجيش خلالها التقدم عبر شارع الخمسين باتجاه المدخل الشمالي للمدينة.

وأصبحت قوات الجيش الوطني على مشارف شارع التسعين وفق مصادر في ألوية العمالقة، وتبعد نحو 4 كيلوا مترات عن تقاطع طريق الشام، آخر منفذ تستخدمه الميليشيات للحركة من وإلى المدينة.

وتزامن تقدم الجيش مع انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي وفرار العشرات من مقاتليها من الخطوط الأمامية باتجاه الأحياء الداخلية للمدينة.

كاميرا المركز الإعلامي لألوية العمالقة أظهرت صوراً أولى لميناء الحديدة الاستراتيجي الذي تسيطر عليه المليشيات الحوثية.

وتظهر اللقطات اقتراب ألوية العمالقة من ميناء الحديدة، والتي تواصل توغلها في الأحياء الجنوبية الغربية لدك تحصينات الميليشيات والتقدم عبر شارع الدريهمي وخط الكرنيش باتجاه الميناء.

وكانت قوات الجيش قد نجحت في اقتحام حي الربصة واستعادة السيطرة على عدد من المواقع الحيوية والمباني والمنشآت الاقتصادية والتجارية بعد دحر عناصر الميليشيات منها، وتحديداً في شارعي صنعاء والخمسين والأطراف الشرقية للمدينة.

كما داهمت مباني سكنية عدة في محيط حي 7 يوليو شمال شرق المدينة، كان يتمركز فيها قناصة ميليشيات الحوثي، وتمكنت من السيطرة عليها.