اليمن.. قوات الشرعية تقترب من شارع التسعين بالحديدة

احرز الجيش الوطني اليمني تقدما جديدا في مدينة الحديدة ، حيث اقتحم حي الربصة وسط معارك ضارية يخوضها مع مليشيا الحوثي.



واكدت مصادر ميدانية ان الجيش تمكن من السيطرة على مدرسة النجاح وعددٍ من المباني المجاورة لها اضافة الى منزل الرئيس السابق علي صالح.

هذا وتقدمت القوات المدعومة من التحالف صوب مستشفى الثورة لاستعادتها بينما ألوية العمالقة على مداخل شارع التسعين تلاحق عناصر الميليشيا التي لاذ عناصرها بالفرار.

كما سيطرت وحدةُ اقتحام خاصة عمارة عبدالنبي غرب مستشفى 22 مايو، وقتلت معظمَ عناصرِ الميليشيات الذين كانوا يتمركزون داخلها.

كما قصف طيران التحالف تجمعات للميليشيات في مناطق متفرقة كانت تحاول تعزيز عناصرها في المحور الشمالي الشرقي للمدينة.

وأوضحت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني وصل إلى شارع صنعاء في الحديدة، وأحرز تقدما كبيرا في الجهات الشمالية الشرقية والجنوبية للمدينة وأنه بات على أبواب السيطرة على نقطة الشام الإستراتيجية لاستكمال حصار الميليشيات بشكل كامل في طريقه لاستعادة الميناء القريب هناك.

