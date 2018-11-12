وزير يمني يتهم سفنا إيرانية بخطف صيادين بالبحر الأحمر

قال وزير الثروة السمكية اليمني فهد كافين أن سفن إيرانية مساندة لميليشيات الحوثيين تقوم بأعمال استخباراتية وعسكرية في منطقة البحر الأحمر وتمنع الصيادين من اليمنيين من النزول إلى البحر والقيام بعملية الصيد.



كفاين أكد لقناة "الحدث" أن عشرات الصيادين اليمنيين تعرضوا للخطف والإخفاء القسري من قبل السفن الإيرانية التي تساند الميليشيات في البحر الأحمر، وخاصة في المناطق الواقعة قبالة السواحل التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات، بذريعة أن تلك المناطق عسكرية، كما تمنع السفن الإيرانية الصيايدن اليمنيين من مزاولة الصيد، وتجبرهم على القيام بأعمال لا تمت بصلة لعملهم.

وأضاف: "إن السفن الإيرانية تتخفى تحت يافطات تجارية بينما تؤدي مهمات مساندة للميليشيات الحوثية من خلال أعمال عسكرية واستخبارية تقوم بها في منطقة جنوب البحر الأحمر، ما يشكل تهديداً مستمراً لأمن وسلامة الملاحة الدولية في المنطقة".