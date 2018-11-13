اليمن..مقتل وأسر قيادات حوثية في دمت

سقط عشرات القتلى والجرحى من #ميليشيات_الحوثي، وأسر 10 آخرين الاثنين، بينهم قيادات ميدانية في مواجهات عنيفة مع قوات #الجيش_اليمني بجبهة دمت آخر معاقل تواجد #الحوثيين في محافظة الضالع جنوب البلاد.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن مواجهات عنيفة اندلعت في جبهة دمت إثر محاولة ميليشيات الحوثي الانقلابية، اقتحام قرية الحقب والجبال المطلة على مدينة دمت من الجهة الغربية، مشيرا إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات، ولا تزال الجثث مرمية بالأطراف الشمالية لقرية الحقب، وأطراف قرية خاب، المدخل الغربي لمدينة دمت.

وأضاف أن "10 من عناصر الميليشيات وقعوا في الأسر أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع الجيش في حيد كنة بذات المنطقة".

في السياق نفسه، أفادت مصادر عسكرية بأن قائد ميليشيات الحوثي في جبهة دمت هشام الغرباني قد لقي مصرعه مع عدد من مسلحي الميليشيات في معارك الاثنين، بمديرية دمت شمال الضالع، كما تم أسر القيادي الحوثي العقيد عبدالواحد عبدالله وعددا آخرا من الميليشيات.

وتخوض قوات الجيش اليمني بإسناد من التحالف منذ أيام مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في مديرية دمت، ونجحت في تحرير مواقع ومناطق واسعة منها.