اليمن.. أكثر من 2000 لغم جمعها الجيش الوطني خلال 3 أيام

مع كل تقدم للجيش الوطني اليمني، تبذل الفرق الهندسية المتخصصة في الجيش الوطني مجهوداً كبيراً لنزع الألغام التي يتعمد الحوثي زرعها غير مكترث بأرواح الأبرياء.

فقد جمع الجيش الوطني جمع أكثر من 2000 لغم خلال 3 أيام فقط، ومن مديرية حيران وحدها. هذه الألغام تم جمعها بعد تقدم كبير للشرعية شهدته المنطقة العسكرية الخامسة بمحافظة حجة.

يذكر أنه منذ بداية "عاصفة الحزم" وبعدها "إعادة الأمل"، تمكنت الفرق الهندسية في الجيش الوطني اليمني من إتلاف مئات آلاف الألغام، 20 ألفاً في حجة وحدها، من أصل مليون لغم زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظات وقرى اليمن كافة.

ففي أي مكان وفي أي جبهة يشعر فيها الحوثي بهزيمة قادمة، فإنه سرعان ما ينثر ألغامه لتحصد أرواح اليمنيين الآمنين بلا رحمة.

