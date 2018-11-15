اليمن.. تحرير موقع استراتيجي بالملاجم وإفشال هجوم بدمت

أحرزت قوات الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، الأربعاء، تقدماً جديداً في مديرية #الملاجم بمحافظة #البيضاء، وسط البلاد. وأكد مصدر عسكري تحرير قوات الجيش اليمني أعلى قمة في جبل صوران الاستراتيجي بمديرية الملاجم، بعد معارك عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم قناصين.



وقال المصدر: "بتحرير قوات الجيش الوطني لهذه القمة الجبلية تكون قد استكملت تحرير جبل صوران الاستراتيجي بالكامل، والذي يطل على منطقة باحواص، ومنطقة ساحة، وعلى منطقة روس الكبار المطلة على منطقة البياض".

ولفت المصدر، بحسب ما نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة "مفرق وعالة" بذات المديرية، ودمّرت أطقماً كانت تحمل تعزيزات بشرية للميليشيات.



في سياق متصل، سقط العشرات من ميليشيات الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح، في معارك اندلعت، بأطراف مدينة #دمت شمالي محافظة #الضالع.



ووفق مصادر ميدانية، فإن قوات الجيش اليمني أفشلت ثلاث هجمات لميليشيات الحوثي، حاولت من خلالها استعادة مواقع في الجبال المحيطة بحيد كنه، جنوبي مدينة دمت، من اتجاه قرى كولة الزقري وكوكبان ورخمة والمعرش.



وأكدت أن العشرات من عناصر الميليشيات سقطوا بين قتيل وجريح خلال المعارك، حيث شوهدت دوريات تحمل أعداداً كبيرة من قتلى وجرحى الحوثيين وهي تدخل إلى مدينة دمت في طريقها إلى يريم وذمار.



ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، مقطع فيديو، يوضح المناطق التي تم تحريرها في العملية العسكرية الهادفة إلى تحرير مديرية دمت، آخر معاقل تواجد الحوثيين في محافظة الضالع جنوب اليمن.