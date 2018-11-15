حكومة اليمن تشدد على إنهاء تسييس قضية خاشقجي

رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر عن النائب العام السعودي الخميس بشأن مقتل جمال خاشقجي، واعتبرته تأكيداً على نهج السعودية وقيادتها الحكيمة في إرساء مبادئ العدل وتحقيق استقلال القضاء، ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة أيا كانوا، وحفظ حقوق الضحايا.



وشددت الحكومة اليمنية، في بيان صحافي، على ضرورة أن تنهي الإجراءات التي اتخذها القضاء السعودي لمحاسبة المتهمين في جريمة مقتل خاشقجي "كل محاولات التسيس أو حرف القضية عن مسارها في محاولة للنيل من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، ودورها المؤثر والمحوري على المستوى العربي والإسلامي والدولي، بل تتعدى ذلك باستغلالها لشق الصف الإسلامي".



وجددت رفضها الكامل "للاستغلال السياسي البائس للجريمة"، واستنكارها الشديد للحملات المغرضة ضد المملكة.



وعبرت الحكومة اليمنية في بيانها عن الثقة الكاملة في نزاهة وشفافية الإجراءات التي اتخذها القضاء السعودي لمعاقبة المتورطين في قضية خاشقجي.