التحالف: استمرار تقديم التصاريح للمنظمات الأممية باليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية، الجمعة، عن استمرار تقديم التسهيلات والتصاريح لتحرك المنظمات الأممية والإغاثية داخل اليمن.



وأضاف بيان التحالف أنه تم إصدار 157 أمراً لتأمين تصاريح المنظمات الإنسانية خلال الـ 72 الماضية داخل اليمن، وشملت التصاريح 125 تصريحاً لمنظمات الأمم المتحدة (التصاريح شملت 24 تصريحاً للصليب الاحمر، 5 تصاريح لأطباء بلا حدود و3 تصاريح لمركز الملك سلمان).



وأكد التحالف، أن انتهاكات الميليشيات للقانون الدولي الإنساني يتعمد إعاقة عمل المنظمات الإغاثية.



يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن أمس الخميس، أن الميليشيات الحوثية عطلت دخول وتفريغ خمس سفن في ميناء الحديدة وسفينة في ميناء الصليف، محذراً من أن سلوك الانقلابيين سيؤثر على معيشة وصحة الشعب اليمني.



وذكر التحالف أنه أصدر 6 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية، تحمل مواد أساسية وغذائية وطبية ومشتقات نفطية.



كما بيّن أن 5 سفن تتواجد في ميناء الحديدة، و5 تنتظر الدخول للميناء منذ أكثر من شهر.

