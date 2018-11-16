مجلس الأمن يبحث الاوضاع السياسية والإنسانية في اليمن

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة خاصة مفتوحة حول الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن تتبعها جلسة مشاورات مغلقة.

ومن المقرر أن يستمع المجلس في الجلسة إلى المبعوث الاممي مارتن غريفيثس وتقريرِه بشأن التطوراتِ المتعلقة بهذا الملف.

كما من المتوقع ان يقدم مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الانسانية، والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي "ديفيد بيسلي" ، ويرجح أن يستمع المجلس إلى ممثلة شؤون المجتمع المدني رشا جرهم.

يأتي هذا فيما تعد بريطانيا مشروع قرار أممي جديد لتقديمه لمجلس الأمن بشأن وقف القتال في اليمن..

وتعيد مسودة المشروع التأكيد على الالتزام بوحدة وسيادة واستقلال اليمن ودعم جهود المبعوث الأممي، كما يشار المشروع إلى اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين، المشروع يدين الصواريخ الباليسيتية والهجمات الصاروخية من قبل الحوثيين على السعودية ويصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي..

كما يتحدث المشروع عن أهمية إبقاء الموانئ اليمنية مفتوحة ولاسيما ميناء الحديدة ويحدد المشروع موعد المشاورات اليمنية القادمة في ستوكهولم في التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري. المسودة تدعو الأطراف المتنازعة لتسهيل تدفق مواد الإغاثة في غضون أسبوعين.



