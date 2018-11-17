ميليشيات الحوثي تخصص65 مليار ريال لإقامة 700 فعالية طائفية

قالت مصادر مطلعة إن ميليشيات الحوثي خصصت أكثر من 65 مليار ريال يمني لإقامة أكثر من 700 فعالية طائفية على مستوى المدن والقرى والمؤسسات الحكومية والخاصة بذكرى المولد النبوي، وهي مبالغ تكفي بحسب المصادر لصرف راتب شهر على الأقل لنحو مليون موظف>

وذكرت المصادر أن الميليشيات ألزمت جميع المصالح الحكومية والجهات المحلية والمدارس والمساجد والمنظمات المحلية في المحافظات الخاضعة لها بالاحتفال، الذي تتخلله طقوس طائفية كتوزيع صور زعيمها وكبار قادتها فضلا عن الشعارات الطائفية المتنوعة، هذا وأجبرت الميليشيات التجار بدفع مبالغ مالية.

