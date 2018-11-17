ميليشيا الحوثي تقتحم منزل مفاوض الحكومة اليمنية

اقتحمت ميليشيات الحوثي الانقلابية في #صنعاء ، السبت منازل الشيخ والنائب البرلماني عثمان مجلي، وزير الزراعة وعضو الوفد المفاوض في حكومة اليمن الشرعية.



وفي تصريح لـ"الحدث"، قال الشيخ مجلي: "إن عناصر مسلحة من ميليشيات الحوثي اقتحمت نهار السبت منازله في صنعاء وقامت بتكسيرها ونهبت محتوياتها".

واعتبر عملية الاقتحام رسالة واضحة من الميليشيات، بصفته عضوا في وفد الحكومة المفاوض في جميع جولات المشاورات التي عقدت منذ بداية الحرب، تؤكد أن الميليشيات لا تعير أي اهتمام لمساعي السلام والحلول السياسية.



إلى ذلك، ربط مجلي بين هزائم الميليشيات المتلاحقة في مختلف الجبهات وحالة الهستيريا التي تعاني منها، وتعبر عنها بعملية الاعتقالات ضد السكان في #الحديدة واقتحام منازل الخصوم لها في #صنعاء، والاعتداء على الممتلكات والمنشآت الاقتصادية.