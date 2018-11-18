اشتعال المعارك بين الجيش اليمني والميليشيا في تعز وصعدة

أعلنت مصادر عسكرية استعادة قوات الشرعية المدعومة من التحالف مواقع جديدة من الحوثيين في مديريتي مقبنة وجبل حبشي غربي محافظة تعز خلال هجمات خاطفة تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة.

ودارت معارك أخرى في مناطق صعدة قُتل خلالها العشرات من الحوثيين من ضمنهم قياديون ميدانيون.

وما أن أعلن عن عودة الهدوء في الحديدة، وسط ترحيب أممي ودولي، حتى بدأت الجبهات الأخرى في اليمن تشتعل فيها المواجهات تباعاً بين القوات الشرعية وعناصر ميليشيا الحوثي التي انهارت دفاعتها أمام الجيش الوطني.

قوات الشرعية المدعومة من التحالف، وحسب مصادر عسكرية، استعادت مواقع جديدة من الحوثيين في مديريتي مقبنة وجبل حبشي غربي محافظة تعز بهجمات خاطفة ودقيقة، تكبدت خلالها الميليشيات الإنقلابية خسائر كبيرة.

هجمات قوات الجيش نتج عنها استعادة قرى المدافن والقاعدة والقوز وأجزاء من جبل عقاب المطل على خط إمدادات المليشيا الرابط بين الكدحة ومقبنة.

مديرية مقبنة هي الأخرى تلقت فيها عناصر الميليشيا ضربات موجعة وخسائر في مناطق تبتي سعدة والراعي وقرية القوز، وأعلنت قوات الجيش سيطرتها هناك بشكل كامل.

الهجمات لم تتوقف عن مناطق تعز والمقبنة، بل دارت معارك أخرى عنيفة في صعدة قُتل خلالها نحو 40 عنصراً من الحوثيين في مديرية باقم شمال المحافظة. القتلى ووفقاً لقائد عسكري في الجيش الوطني كان من ضمنهم قياديون ميدانيون.

عناصر الميليشيا حاولت بشكل متفاوت استعادة ما خسرته من مواقع، لكن قوات الشرعية وبدعم من التحالف أفشلت تلك المحاولات وألحقت الهزيمة بالميليشيات الإنقلابية.