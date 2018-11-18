اليمن.. مصرع خبير عراقي يعمل مع "الحوثي" في صعدة

أعلن #الجيش_اليمني السبت، مصرع خبير تصنيع متفجرات عراقي الجنسية مع قيادي ميداني في ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال مواجهات في جبهة باقم شمال محافظة #صعدة المعقل الرئيس للميليشيات.

وأوضح ركن استخبارات اللواء الخامس حرس حدود العقيد أنس منصر أن خبير المتفجرات العراقي القتيل كان يعمل في صفوف الميليشيات، وذلك ضمن الدعم الإيراني الذي تقدمه للانقلابيين.

وقال: "إن القيادي في الميليشيات المدعو إبراهيم ثورة، لقي مصرعه هو الأخر مع 10 من مرافقيه، خلال تلك المواجهات المتواصلة"، وفقا لما نقله عنه الموقع الرسمي للجيش اليمني.

كما لقي القيادي الميداني في ميليشيات الحوثي، المدعو محمد عبدالباري الأخفش، مصرعه مع عدد من مرافقيه، خلال هجوم شنته قوات الجيش اليمني على موقع تمركزهم في ذات الجبهة.

إلى ذلك، انتزعت قوات الجيش اليمني السبت، مواقع جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديريتي مقبنة وجبل حبشي غربي محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

وقال مصدر عسكري، "إن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً عنيفاً على مواقع ميليشيات الحوثي في منطقة الأشروح بمديرية جبل حبشي غربي تعز، وتمكنت خلاله من تحرير قرى المدافن والقاعدة والقوز وأجزاء من جبل عقاب المطل على خط إمدادات المليشيات الرابط بين الكدحة ومقبنة".

وفي مديرية مقبنة، حرر الجيش اليمني، تبتي سعدة و الراعي وقرية القوز جنوب منطقة قهبان بمديرية مقبنة، فيما لا تزال المعارك مستمرة، وسط استمرار التقدم الميداني لقوات الجيش الوطني.

وبحسب المصدر، فإن تلك السيطرة جاءت ضمن عملية عسكرية تهدف إلى قطع طريق إمدادات #الحوثيين إلى قرى جنوب غرب جبل حبشي ومنطقة الكدحة في مديرية المعافر، وتحرير ما تبقى من مناطق غربي تعز.

وأكد أن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.