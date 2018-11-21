الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في رازح بصعدة

استعادت قوات الجيش اليمني بمساندة مقاتلات التحالف مواقع جديدة في مديرية رازح شمالي محافظة صعدة شمالي البلاد حيث تمكن اللواء السابع حرس حدود بقيادة العميد بشير الشرعبي من السيطرة على قرى "الجثامة"، و"آل سبتان"، و"القرن"، و"حوالي" وتباب "شرقي المقران"، شرقي جبل الأزهور الاستراتيجي في جبهة رازح.



وتم ذلك بهجوم مباغت شنه اللواء على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي بعد مواجهات استمرت أكثر من ساعتين أسفرت عن سقوط 7 قتلى وجرحى.



وتواصل قوات الجيش عملياتها لتطهير الجبل من عناصر المليشيات واستكمال عملية تحرير مديرية رازح.