غريفيثس يمهد لمحادثات ستوكهولم من صنعاء

من المقرر أن يصل المبعوث الدولي الخاص باليمن مارتن غريفثس إلى صنعاء الأربعاء، في بداية التحضير لجولة جديدة من المشاورات التي ستستضيفها السويد مطلع الشهر المقبل.



وسيلتقي المبعوث الأممي زعيم الميليشيات الحوثية، عبد الملك الحوثي، وقيادات أخرى إلى جانب قيادة حزب المؤتمر الشعبي المتواجدة في #صنعاء . كما سيناقش معهم إجراءات بناء الثقة وخطته للسلام.



إلى ذلك، سيسعى غريفثس للحصول على موافقة زعيم الميليشيات على الانسحاب من ميناء #الحديدة، ووضعه تحت إشراف الأمم المتحدة وإتمام عملية تبادل للأسرى والمعتقلين، إلى جانب توحيد البنك المركزي.

في المقابل، جددت الحكومة اليمنية مطالبتها مجلس الأمن الدولي بإدانة انتهاكات الميليشيات للقانون الدولي الإنساني في محافظة الحديدة، برسالة حصلت العربية على نسخة منها.



وتطرقت الرسالة المؤرخة في 20 نوفمبر، والتي وجهها مندوب اليمن إلى السفير الصيني، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن لهذا الشهر، إلى الانتهاكات التي ارتكبها الانقلابيون في الحديدة، مطالبة المجلس بالضغط على الميليشيات لوقف الانتهاكات التي تتسبب بمعاناة إنسانية كبيرة للمواطنين.



من جهة أخرى، أعلنت السعودية والإمارات، الثلاثاء، عن مبادرة جديدة في اليمن للتصدي للحالة الإنسانية في البلاد، تشمل تقديم 500 مليون دولار إضافية تخصص لأغراض إنسانية للشعب اليمني.



كما تهدف المبادرة الجديدة إلى تأمين الغذاء لـ10 - 12 مليون يمني.



وأعلن عن المبادرة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله الربيعة، خلال مؤتمر صحافي جمعه بوزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات، ريم الهاشمي.



وقال الربيعة: "سننسق مع المنظمات الأممية لإيصال المساعدات للمحتاجين في اليمن"، لافتاً إلى أن دول التحالف قدمت مساعدات بقيمة 18 مليار دولار لمساعدة اليمن خلال 3 سنوات.

