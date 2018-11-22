الجيش اليمني يتلف ألغاماً بحرية قبالة سواحل حجة

قامت وحدة من التشكيل البحري في الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة، وبمشاركة خبراء من قوات التحالف بإتلاف 16 لغما بحريا زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، قبالة سواحل ميدي وعبس، شمال محافظة حجة.



وقال مصدر عسكري، الخميس، إن وحدة التشكيل البحري التابعة للجيش اليمني عثرت على مجموعة من الألغام البحرية زرعتها الميليشيات الحوثية، قبالة سواحل ميدي وعبس وفي المياه الدولية.



وكانت قوات التشكيل البحري بالتعاون مع قوات التحالف أتلفت خلال الفترة الماضية أكثر من 200 لغم بحري زرعتها الميليشيات في أماكن عدة في البحر الأحمر قبالة سواحل محافظة حجة شمال غربي اليمن.



يذكر أن فرق التشكيل البحري للجيش اليمني تقوم بعمليات مسح دورية للمياه الدولية وسواحل ميدي وعبس، للتأكد من خلوها من أي مخاطر تهدد حياة المئات من الصيادين، كما تستهدف حركة السفن في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

