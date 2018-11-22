بعد صنعاء.. أنباء عن زيارة غريفثس للحديدة

يستعد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس لزيارة مدينة الحديدة اليمنية التي تضم ميناء حيوياً، حسبما أفاد الخميس مصدر في فريقه لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر مشترطاً عدم الكشف عن هويته إن غريفثس، المتواجد في العاصمة #صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي منذ الأربعاء، سيزور الحديدة الجمعة، في خطوة قال إنها "ستكون فرصة للتهدئة في إطار التحضير لمشاورات السلام في السويد".

إلى ذلك نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مصدر أممي أن "المبعوث الأممي وصل الأربعاء إلى صنعاء والتقى مسؤولين حوثيين على أن يتوجه إلى الحُديدة، ومنها إلى العاصمة الأردنية عمان".

وأكد المصدر أن غريفثس لن يلتقي أية أطراف عسكرية، في الحديدة، موضحاً أنه "ليس من اختصاص المبعوث الخاص لقاء قيادات عسكرية في الحديدة، فهو مفوض أممي لاستئناف العملية السياسية".