الإرياني: أطراف تسعى لإغراق المهرة اليمنية في الفوضى

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من دعوات الفوضى المشبوهة في محافظة المهرة شرق اليمن.

وقال الإرياني إن هذه الدعوات للاعتصامات هدفها إغراق المحافظة في الفوضى، كما أنها ستسهل لميليشيا الحوثي عمليات التهريب.

١-بينما يبذل فخامة الرئيس #عبدربه_منصور_هادي والاشقاء والاصدقاء جهودا لحلحلة الاوضاع السياسية وتخفيف وطأة الاوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة على المواطنين منذ اربعة اعوام،تواصل بعض الاطراف مساعيها لافتعال معوقات ومشاكل في #المهرة التي ظلت طيلة الفترة الماضية خارج دائرة الصراع pic.twitter.com/1Jxk8mWCAW — معمر الإرياني (@ERYANIM) November 21, 2018

فهناك "أطراف تسعى لافتعال معوقات ومشاكل في محافظة المهرة".. هذا ما أشار إليه الأرياني، مؤكداً أن تلك الأطراف تمارس أنشطة مشبوهة، تهدف إلى تشويه دور الحكومة الشرعية، وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

الإرياني، وفي حسابه على "تويتر" أكد على وجهاء وأبناء المهرة، الالتفاف الشعبي حول السلطة الحلية، للحفاظ على الأمن والاستقرار، إذ نالت محافظة المهرة، الأكبر في اليمن بعد حضرموت، اهتماماً كبيراً من الرئيس عبدربه منصور هادي والتحالف، تمثل ذلك في إطلاق البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار، وحزمة من المشاريع التنموية.

٣-هذه الانشطة المشبوهة في #المهرة تهدف الى تشويه دور الحكومة والتحالف بقيادة #السعودية،وتاكيد على مساعي منظمي الاعتصام ومن يقف خلفهم لاغراق المحافظةفي الفوضى والصراع الداخلي لتسهيل عمليات التهريب ومحاولة تخفيف الضغط على #المليشيا_الحوثية_الايرانية في محاور الحديدة وصعدة والبيضاء pic.twitter.com/ixRaeh3cnd — معمر الإرياني (@ERYANIM) November 21, 2018

ومن ضمن تلك المشاريع، بحسب السفير السعودي في اليمن، تدشين مركز للكلى، والعمل على افتتاح مطار المهرة العام، بالإضافة إلى توسيع ميناء الغيظة، وترميم وتوسعة مستشفى الغيظة، وتوفير 100 قارب شهرياً لصيادي محافظتي المهرة وسقطرى.



كانت الحكومة اليمنية خصصت لمحافظة المهرة ملياري ريال بصورة عاجلة، لمواجهة تداعيات العاصفة المدارية "لبان"، التي ضربت المحافظة الشهر الماضي، وخلفت أضراراً كبيرة، فيما قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أطناناً من السلال الغذائية والمواد الإيوائية.

الوزير اليمني أشار إلى أن أي فوضى أو اعتصامات مُغرضة، تحدث في محافظة المهرة، ستسهل عمليات التهريب، وستخفف الضغط على ميليشيا الحوثي في محاور الحديدة وصعدة والبيضاء.