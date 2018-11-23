تقدم كبير للجيش اليمني في جبهات صعدة





حقق الجيش الوطني اليمني تقدماً في مختلف جبهات #صعدة، وكبّد ميليشيات الحوثي خسائر في الأرواح في وادي آل أبو جبارة في جبهة كتاف.



كما قتل قيادي حوثي وعشرات العناصر في تقدم للجيش اليمني نحو مركز مديرية باقم.



وقد أحكم الجيش سيطرته على الجبهة بعد تحرير مثلث الملاحيط الاستراتيجي بمحور مران غرب صعدة أقرب الجبهات إلى معقل عبدالملك الحوثي. وقد تم بذلك إحكام قطع الإمداد على مديرية حيدان وصعدة.



وأول أمس الأربعاء، أفادت مصادر عسكرية أن قوات الجيش اليمني حررت مواقع جديدة في مديرية رازح شمالي محافظة صعدة، وقتلت عدداً من عناصر ميليشيا الحوثي.



وكشف المصدر الميداني في اللواء السابع حرس حدود، لوسائل إعلام يمنية، مساء الأربعاء أنه تمّ تحرير قرى "الجثامة"، و"آل سبتان"، و"القرن"، و"حوالي" وتباب "شرقي المقران"، شرقي جبل الأزهور الاستراتيجي في جبهة رازح بعد هجوم مباغت ومواجهات عنيفة استمرت أكثر من ساعتين الأربعاء، سقط فيها 7 قتلى وأصيب أكثر من 11 آخرين.



في غضون ذلك، دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عربة تُقلّ مقاتلين تابعين للحوثي، كما دكت غارات أخرى مواقع وتحصينات الميليشيات في المنطقة ذاتها.

