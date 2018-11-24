الشرعية تكشف معلومات استخباراتية عن جرحى الحوثي بالحديدة

كشفت الحكومة اليمنية تفاصيل مبنية على معلومات استخباراتية مؤكدة، عن جرحى ميليشيات الحوثي في الحديدة.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في حديث لصحيفة الشرق الأوسط، السبت، أن من بين الجرحى الذين يتمسك الحوثي بهم كشرط من شروط الموافقة على التفاوض في السويد، أربعة عناصر لبنانية (يرجح أنهم من حزب الله اللبناني) واثنين إيرانيين من عناصر الحرس الثوري.

وأضاف: "لدينا معلومات استخباراتية مؤكدة أن ضمن الجرحى أربعة لبنانيين، وعنصرين إيرانيين؛ ولذلك تصر الميليشيات الحوثية الإيرانية على عدم الكشف عن أسماء الجرحى".

يذكر أن مسألة نقل الجرحى هي واحدة من ثلاثة شروط وضعتها الميليشيات الحوثية في اللحظات الأخيرة قبيل بدء مشاورات جنيف السابقة في سبتمبر الماضي، وحالت دون حضور وفدهم وفشل المشاورات.

وكان غريفثس تناول مع زعيم الميليشيات الحوثية، الخميس، بحسب ما أفادت رويترز، ملف نقل الجرحى، فضلاً عن مسألة الحديدة ومينائها، بهدف التحضير لمشاورات السويد التي يفترض أن تعقد مطلع ديسمبر.