ملك البحرين يجتمع مع ولي العهد السعودي ويقلده وساما

وصل ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير #محمد_بن_سلمان، إلى العاصمة البحرينية #المنامة، مساء الأحد، وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في مقدمة مستقبليه.



وعقد الأمير محمد بن سلمان، مساء الأربعاء، في قاعدة الصخير الجوية بمملكة #البحرين، جلسة مباحثات مع ملك البحرين، بحضور الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين والوفد المرافق لولي العهد.



وقلّد ملك البحرين، الأمير محمد بن سلمان، وسام الشيخ عيسى بن سلمان تقديرا لإسهاماته.



وفي بداية الجلسة، رحب الملك حمد بن عيسى بزيارة ولي العهد لمملكة البحرين، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة وما تتميز به العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين . وشهدت الجلسة استعراض مجالات التعاون بين البلدين.



ومن جانبه عبر ولي العهد عن شكره لملك البحرين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة .



وكان في استقبال ولي العهد في مطار قاعدة الصخير الجوية، ملك البحرين، ورئيس مجلس الوزراء، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.



وأجريت لولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكيان السعودي والبحريني . وصافح الأمير محمد بن سلمان كبار مستقبليه من المسؤولين في الحكومة البحرينية . كما صافح ملك البحرين ، اولوزراء أعضاء الوفد المرافق لولي العهد



وكان ولي العهد السعودي، غادر في وقت سابق مساء الأحد، العاصمة الإماراتية أبوظبي في طريقه إلى مملكة البحرين، وهي المحطة الثانية بجولته الإقليمية التي تشمل عدداً من الدول العربية.



وقبيل المغادرة، قال الأمير محمد بن سلمان: "تربطنا بالإمارات علاقات متميزة وخاصة ورغبة مشتركة لتعميق التعاون".



وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في وداع ولي العهد السعودي لدى مغادرته البلاد بعد زيارة رسمية لدولة الإمارات استغرقت 3 أيام.



وبعث الأمير محمد بن سلمان ببرقيتي شكر إلى رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبوظبي.