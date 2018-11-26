اليمن.. احباط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في حيس

أحبطت قوات الجيش اليمني الأحد محاولة تسلل لميليشيات الحوثي في مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة



وقالت مصادر عسكرية إن محاولة التسلل عبر أحد الاودية باءت بالفشل، وتكبدت الميلشيات إثرها خسائر مادية وبشرية.



إلى ذلك، تواصل الميليشيات استهداف المناطق السكنية حيث قصفت بشكل عشوائي عدداً من المنازل في مديرية التحيتا بقذائف الهاون ما تسبب في الحاق أضرار بالغة بالمنازل وتشريد عشرات الأسر .

وكانت مصادر محلية أكدت أن الميليشيات أطلقت عشرات القذائف المدفعية والصاروخية باتجاه الأحياء السكنية جنوب وشرق مدينة #الحديدة، وشنت عدة هجمات وتسللات إلى مناطق تمركز قوات الجيش في محاولة لاستعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية.

وفي الأثناء شنت طائرات تحالف دعم الشرعية عشرات الغارات مستهدفة تعزيزات للميليشيات على الخطوط الشمالية لمدينة الحديدة والرابطة بين الحديدة ومحافظات حجة والمحويت وصنعاء عبر مديرية الضحي والقناوص.

