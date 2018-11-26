حكومة اليمن: ميليشيا الحوثي لم تتخذ قراراً بخيار السلام

كشف المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، مساء الأحد أن الحكومة اليمنية لم تتسلم أي معلومات من المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس بشأن جولة المشاورات المقررة عقدها مطلع ديسمبر في السويد، لجهة القضايا التي ستناقش.

وأضاف بادي أن الحكومة اليمنية واثقة من أن المتمردين الحوثيين لم يتخذوا حتى اللحظة قرارا استراتيجيا وجادا بخيار السلام.

من جانبه أكد نائب رئيس الجمهورية اليمني، علي محسن صالح أن الحكومة الشرعية تتعامل بإيجابية مع خيارات السلام المستند على المرجعيات الدولية الثلاث، والمتثملة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦ ، بما يؤدي إلى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وعلى صعيد متصل بالتمهيد لمشاورات السلام، يتوقع أن يلتقي المبعوث الأممي، اليوم الاثنين، بنائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومسؤولي الحكومة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض

ومن المنتظر أن يتطرق اللقاء المرتقب إلى قضايا تتعلق ببناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وملف الأسرى.

