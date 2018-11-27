الرئيس اليمني يجري تعديلاً وزارياً محدودا يشمل 4 وزراء

اصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارات جمهورية بتغيرِ عددٍ من الوزراء في الحكومة التي يرأسها الدكتور معين عبدالملك سعيد حيث أصدر قرارات بتعيين وزراء جدد للتخطيط، والتعاون الدولي، وللكهرباء والطاقة، والعدل.



كما تم تعيينٌ أنيس عوض حسن باحارثة مديراً لمكتبِ رئيسِ مجلس الوزراء ، ومحمد صالح بن عديو محافظا لشبوة.

