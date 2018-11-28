غوتيريس يلتقي ولي العهد السعودي لبحث الأزمة اليمنية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأربعاء، إنه مستعد للاجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عند حضوره قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، في إطار مساعيه لإنهاء الحرب في اليمن.



وقال غوتيريس للصحفيين "أعتقد أننا نقترب من خلق الأجواء لاحتمال بدء محادثات السلام (في اليمن). وبالطبع السعودية مهمة لهذا الغرض وأنا على استعداد لبحث ذلك مع ولي العهد أو أي مسؤولين سعوديين آخرين لأنني أعتقد أن هذا هدف مهم للغاية في اللحظة الراهنة".



من ناحيته قال المتحدث الصحافي للكرملين دميتري بيسكوف، الأربعاء، إن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة الـ20 في بوينس آيرس بالأرجنتين يتضمن لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.



ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، العاصمة الأرجنتينية قادما من تونس بعد زيارة استمرت لساعات، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس السبسي، تناولت تعزيز التعاون بين البلدين وعدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك، عربياً وإقليمياً ودولياً. كما عقد لقاء مع رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد.