وقف بث قناة المسيرة الحوثية على نايل سات بسبب طائفيتها

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إنه تم إيقاف بث قناة المسيرة التابعة لميليشيات الحوثي على قمر النايل سات بعد جهود حثيثة بذلتها الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة الإعلام وبدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.



وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة تسعى لإيقاف القنوات الرسمية المختطفة لدى ميليشيا الحوثي بصنعاء (اليمن وعدن وسبأ)، وهي النسخ المزيفة من القنوات التابعة للحكومة والتي تبث من خلالها سمومها الطائفية وتمارس التحريض على العنف والكراهية في أوساط المجتمع اليمني.



وقال وزير الإعلام إن العالم لا يعترف إلا بحكومة واحدة وبقيادة واحدة لليمن ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.



واتخذ قمر يوتلسات الفرنسي قراراً بإغلاق بث #قناة_المسيرة والمسيرة مباشر وذلك لمخالفتها القوانين الإعلامية في نشر القناة لمحتوى إعلامي يؤجج للطائفية والدعوة للاقتتال وبث العداوة.



وبهذا القرار الذي اتخذته شركة الأقمار الصناعية يوتلسات بإسقاط بث تردد القناة من على مدار اليوتلسات، أصبحت القناة فقط محصورة في المدار القمر الروسي الذي لا يغطي منطقة الوطن العربي.



وبعد انحسار القناة في المدار الفضائي للأقمار الصناعية من على قمر (عرب سات ونايل سات ويوتلسات) لاتخاذ هذه الأقمار قرارا يإيقاف البث عن القناة، أصبحت قنوات إعلام الحوثي غير مرحب بها في مدار الأقمار الصناعية الفضائية في الوطن العربي.