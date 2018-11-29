غوتيريس يؤكد قرب إطلاق محادثات سلام اليمن بالسويد

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس أن العمل جار لتهيئة الظروف لجمع أطراف الأزمة اليمنية حول طاولة مفاوضات في السويد، مشيراً إلى أن اليمن يمر بمرحلة حرجة للغاية.

فيبدو أن الجهود الأممية لعقد جولة محادثات السويد تسير على قدم وساق، لتهيئة الظروف المواتية لبدء محادثات سلام في ستوكهولم مطلع الشهر المقبل وإن لم تتضح بعد تفاصيل أو ملامح المفاوضات المرتقبة.

غوتيرس قال: "نحن في لحظة خطيرة للغاية فيما يتعلق باليمن، أعتقد أن هناك فرصة لنكون قادرين على بدء مفاوضات فعالة في السويد في أوائل ديسمبر".

غوتيريس أكد أن المبعوث الأممي مارتن غريفيثس يقوم بجولة مكوكية في محاولة منه لتقريب وجهات النظر المختلفة وسد الفجوات التي قد تتسرب منها أي عراقيل أو معوقات تمنع انعقاد جولة المباحثات.

وفي هذا الإطار، تأتي زيارة غريفيثس إلى العاصمة الأردنية بعد لقاء الحكومة الشرعية في الرياض ومن قبلها الحوثيين في صنعاء.

المبعوث الأممي يعقد في عمان اجتماعات مع أحزاب يمنية في مسعى منه لانتزاع تأييد غالبية الأطراف لمفاوضات السويد.

المباحثات اليمنية المرتقبة دفعت بالولايات المتحدة إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بتأجيل مشروع القرار البريطاني الذي يدعو إلى هدنة في اليمن، باعتبار أنه سيكون من المهم أن تؤخذ في الاعتبار نتائج محادثات ستوكهولم والتي قد تشكل حال انعقادها منعطفاً مهماً في الأزمة اليمنية، أو على الأقل هكذا يأمل الشعب اليمني والمجتمع الدولي.