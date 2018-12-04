اتفاق لتبادل آلاف الأسرى بين حكومة اليمن وميليشيا الحوثي

وقعت الحكومة اليمنية اتفاقاً لتبادل مئات الأسرى مع ميليشيات الحوثي، قبيل بدء محادثات سلام مرتقبة في السويد.

وقال هادي هيج، مسؤول ملف الأسرى في فريق المفاوضين التابع للحكومة اليمنية لوكالة فرانس برس إن الاتفاق يشمل الإفراج عن 1500 إلى 2000 عنصر من القوات الموالية للحكومة، و1000 إلى 1500 شخص من المتمردين الحوثيين، بينما "رحبت" اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذا الاتفاق.

شقيق الرئيس اليمني

وأكد الهيج وهو عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد المرتقبة، في تصريحاته إن الاتفاق يشمل كافة المعتقلين في سجون جماعة الحوثي، بمن فيهم شقيق الرئيس اليمني "ناصر منصور هادي"، ووزير الدفاع السابق "محمود الصبيحي"، واللواء "فيصل رجب"، والقيادي في حزب الإصلاح "محمد قحطان".

في السياق، أقرت جماعة الحوثي بتوقيع ملف تبادل الأسرى والمختطفين، في منتصف نوفمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة.

وقال رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين عبدالقادر المرتضى، في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك" :"اليوم استكملنا إجراءات التوقيع واستلمنا نسخة من الاتفاق الموقع، وإن شاء الله ستكون هذه الخطوة الأولى لإنهاء هذا الملف الإنساني، ونأمل أن تسير مرحلة التنفيذ لهذا الاتفاق بكل سلاسة وبدون أي عراقيل".

يذكر أن الحكومة اليمنية الشرعية، اتهمت مرارا، ميليشيات الحوثي، بعرقلة تنفيذ ملف تبادل الأسرى والمختطفين منذ مشاورات الكويت في 2016م، ووساطات قادتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واستخدامها المختطفين المدنيين كأسرى حرب في انتهاك سافر للقوانين الدولية.

وكان تقرير اصدرته رابطة امهات المختطفين اليمنيين رصد 17 الف و983 مختطف (جميعهم مدنيون) منذ بداية عام 2016م، يقبعون في (484)سجناً رسمياً وخاصاً تابعة لميليشيات الحوثي، فيما بلغ عدد المخفيين قسراً 3256 مخفي منهم 721 مخفيا خلال العام 2017م، كما كشف عن مقتل عن 119 مختطف تحت التعذيب، وان هناك 960 مختطفا لايزالون تحت التعذيب المستمر في سجون الحوثيين

