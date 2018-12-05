مبعوث الأمم المتحدة: بدء المشاورات اليمنية في السويد

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الأربعاء أن مشاورات السلام اليمنية المقرر عقدها في السويد ستبدأ الخميس.

وكتب مكتب غريفيث في تغريدة على موقع تويتر "يود المبعوث الخاص الإعلان عن استئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية، في السويد، يوم 6 كانون الأول/ديسمبر".

هذا وغادر وفد الحكومة اليمنية الشرعية، برئاسة وزير الخارجية خالد اليماني، صباح الأربعاء، الرياض متوجهاً إلى العاصمة السويدية ستوكهولم تمهيداً لانطلاق مفاوضات السلام.

وذكر مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية وعضو الوفد المفاوض، الدكتور عبدالله العليمي، أن وفد ‎الحكومة اليمنية توجه الى السويد صباحاً، محملاً بآمال الشعب اليمني في تحقيق السلام المستدام على أساس المرجعيات الثلاث الثابتة، السلام القائم على إنهاء الانقلاب وإزالة كل الأسباب التي أدت إليه.

وقال العليمي: "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية اليمنية سيضع وفد الحكومة هموم الشعب اليمني وتطلعاته في رأس أولوياته، وسيبذل كل الجهود لإنجاح المشاورات التي نعتبرها فرصة حقيقية للسلام، نحرص كل الحرص على استغلالها لتجنيب شعبنا المزيد من الدمار الذي تسببت به الميليشيات الانقلابية".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، مساء الثلاثاء، عن وصول الطائرة التي تقل وفد ميليشيا الحوثي والمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، إلى السويد.

من جهتها، رحبت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، بمحادثات السلام اليمنية المرتقبة في ستوكهولم، واصفةً إياها بأنها "خطوة أولى ضروريّة وحيويّة"، داعية جميع الأطراف إلى الانخراط فيها بالكامل و"وقف أيّ أعمال عدائية" والمضي قدماً في وضع جدول أعمال شامل يضمن وقف أي أعمال عدائية والبحث في القضايا الإنسانية والأسرى والمختطفين، وإمكانية إعادة فتح مطار صنعاء، والوضع في ميناء الحديدة.