الحوثي يهدد بإغلاق مطار صنعاء أمام جميع الطيران

هدد محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى اللجان الثورية لميليشيات الحوثي، الخميس، باغلاق مطار صنعاء أمام جميع الطيران .



وقال الحوثي في تغريدة له على تويتر "إذا لم يتم فتح مطار العاصمة صنعاء للشعب اليمني في مشاورات السويد"، فإنه سيدعو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقلابيين إلى إغلاق المطار أمام جميع الطيران، لكي يتحمل مسؤولي الأمم المتحدة وغيرهم أعباء الوصول إلى #صنعاء ، كما يفعل المرضى والمسافرين اليمنيين، الذين يحتاجون الى ما يقارب الخمسة عشر ساعة حتى يصلون برا.

وأتت تهديدات الحوثي قبيل انطلاق الجلسة الافتتاحية للمشاورات اليمنية في قصر جوهانسبورغ، في إحدى ضواحي العاصمة السويدية.

