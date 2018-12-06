صعدة.. كاميرا الحدث في كهوف الحوثي

بعد الخسائر الكبيرة وسط مقاتليها وانضمام أعداد أخرى للقتال في صفوف الجيش اليمني الشرعي، لا تنفك ميليشيا الحوثي تعتمدُ على أسلوب العاجز الخائف بزراعة الألغام عشوائيا في كل مكان، والتخفي داخل الكهوف الطبيعية على امتداد سلسلة جبال #مران وأخرى تم نحتها.

وفي هذا السياق، قال صالح المجيدي، قائد اللواء السادس حرس حدود:" هذا أحد الكهوف التي يتحصن فيها أفراد الميليشيات الحوثية، تم نحته وحفره بالأيدي."

وبحسب أهالي المنطقة، فإن هذه الكهوف سهلة الحفر، صعبة التدمير، وتشكل حمايةً كبيرة للمقاتلين المتحصنين داخلها.

