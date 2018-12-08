وزير الخارجية اليمني: مطار البلاد الرئيسي سيكون في عدن

أكد وزير الخارجية اليمني السبت، أن المطار الرئيسي في اليمن سيكون في عدن، بينما تجري محادثات لإعادة فتح مطار صنعاء في العاصمة التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون.



وقال خالد اليماني لـ"فرانس برس" على هامش محادثات السلام اليمنية التي تستضيفها السويد، "إننا على استعداد اليوم لفتح مطار صنعاء.. ولكن لدينا رؤية أن تكون عدن هي مطار السيادة الرئيسي للجمهورية (اليمنية) والمطارات الأخرى تكون مطارات داخلية".



ويواصل وفدا الحكومة والانقلابيين الحوثيين محادثاتهما التي بدأت الخميس في ريمبو في السويد برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لإيجاد حل لنزاع أوقع أكثر من عشرة آلاف قتيل ودفع 14 مليون شخص إلى حافة المجاعة. ومن المتوقع أن تستمر هذه المحادثات أسبوعا.